Cerignola, per il futuro occhi su Thiago Capomaggio. Piace Nicolao

Quella di riunire i due fratelli Capomaggio a Cerignola sembrava soltanto una semplice suggestione invernale, probabilmente qualcuno si sta rendendo conto che potrebbe davvero valerne la pena, ma più avanti. Il Cerignola osserva in maniera decisa l’argentino Thiago Capomaggio, fratello del centrocampista Galo, difensore mancino goleador, classe 2000, passato pochi giorni fa ufficialmente alla Reggina, nel Girone I di Serie D. Le ben 5 reti messe a segno in stagione, col Sant’Agata, nel medesimo raggruppamento, avrebbero spinto i gialloblù ad approfondire i discorsi: l’intenzione sarebbe quella di opzionare il giocatore per la prossima stagione, consentendogli intanto di mettersi in mostra in una piazza blasonata come quella di Reggio Calabria, in piena lotta per il ritorno tra i professionisti. Se ne riparlerà più avanti.

Cerignola che guarda anche al presente per rinforzare il pacchetto esterni, nel mirino Giuseppe Nicolao, classe ’94 della Turris con esperienze a Foggia, Brindisi, Latina e Gubbio. L’esterno conosce bene la Capitanata, contatti in corso tra le parti.

