Tre giorni di nubifragi e venti forti: allerta meteo su mezza Italia

Una nuova intensa ondata di maltempo colpirà l’Italia nelle prossime ore, con piogge, nubifragi e venti forti che interesseranno gran parte del Nord e del Centro. Le perturbazioni in atto sono solo un assaggio di ciò che ci attende fino a giovedì 17 aprile.

Le aree più colpite

Il maltempo si intensificherà già da martedì su Triveneto, Toscana, Umbria e Lazio, mentre le piogge più forti sono attese in Friuli Venezia Giulia con picchi di 100 mm a Udine, 60 mm a Belluno e oltre 40 mm tra Firenze e Pistoia. I venti meridionali soffieranno con forza, soprattutto sulla Puglia.

Mercoledì: peggioramento al Nordovest

La giornata peggiore sarà mercoledì 16 aprile, con un deciso peggioramento al Nordovest: attesi 111 mm di pioggia a Biella, 90 mm a Verbania, 70 mm tra Aosta e Varese, 55 mm a Milano, 45 mm a Torino e 40 mm a Genova. Una quantità di pioggia equivalente a due settimane condensata in un solo giorno. Al Sud, intanto, si sfioreranno i 27°C, in particolare in Campania.

Giovedì: arriva il cuore del ciclone

Giovedì 17 aprile si entrerà nel vivo dell’ondata perturbata: venti di burrasca spazzeranno l’Italia da Nord a Sud, con precipitazioni continue e nevicate abbondanti sulle Alpi. Ancora una volta Biella risulterà la città più colpita (altri 110 mm), seguita da Aosta (85 mm) e Torino (65 mm).

Venerdì tregua parziale

Le piogge tenderanno ad attenuarsi venerdì, salvo nuovi rovesci in Friuli Venezia Giulia (Udine, 50 mm) e nel Lazio (Roma, 30 mm). Tuttavia, si tratterà di una tregua breve: tra Pasqua e Pasquetta sono previsti nuovi rovesci, in particolare al Nordovest.

Il bollettino giorno per giorno

Martedì 15 : maltempo al Nord, rovesci forti su tirreniche e Sardegna, piogge in Campania.

: maltempo al Nord, rovesci forti su tirreniche e Sardegna, piogge in Campania. Mercoledì 16 : forti piogge al Nordovest, peggiora su Toscana e Sardegna, piogge in Calabria.

: forti piogge al Nordovest, peggiora su Toscana e Sardegna, piogge in Calabria. Giovedì 17 : ciclone in azione, vento e piogge intense da Nord a Sud, neve sulle Alpi.

: ciclone in azione, vento e piogge intense da Nord a Sud, neve sulle Alpi. Venerdì 18 : miglioramento parziale con residue piogge al Nordest e nel Lazio.

: miglioramento parziale con residue piogge al Nordest e nel Lazio. Weekend di Pasqua: attesi nuovi rovesci, soprattutto al Nord.

