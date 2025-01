Foggia, mercato nostalgia: da Petermann a Kontek

Davanti il Foggia non ha bisogno di nulla, a detta di Zauri, negli altri reparti sì. Lo testimoniano le ultime indiscrezioni di mercato, alcune particolarmente nostalgiche, come quelle che vedrebbero Petermann e Kontek in trattative per tornare in rossonero. Parliamo di due protagonisti assoluti della cavalcata del Foggia di Delio Rossi fino alla finale playoff, persa a Lecco due stagioni fa. Per Davide Petermann, mediano ed ex capitano rossonero, l’ostacolo più grosso era la concorrenza dell’Avellino che sembra, però, abbia optato per Martin Palumbo, promettente centrocampista di proprietà della Juventus. Da parte del giocatore, in prestito al Latina dalla Virtus Entella, ci sarebbe il gradimento ad un ritorno, per il Foggia si tratta di una priorità, visto l’addio di Gargiulo, utilizzato come play nelle ultime gare da Zauri ed ora ufficialmente passato al Cosenza.

Ivan Kontek, che ai tifosi foggiani rievoca dolcissimi ricordi, è un vecchio pallino del direttore sportivo Luca Leone, che lo portò con sé alla Ternana nel 2020, annata che vide gli umbri vincere il Girone C di Serie C. Oggi alla Casertana, il difensore croato è un obiettivo concreto dei rossoneri per il dopo-Carillo, considerata anche la cessione di Ercolani alla Pianese, e per dare ulteriori alternative alla coppia titolare Camigliano-Parodi.

Frenata, intanto, per Marcel Buchel, centrocampista classe ’91 non convocato dalla Spal per l’ultima gara di campionato probabilmente per ragioni di mercato.

A proposito di campionato, i satanelli torneranno allo “Zaccheria” domenica 19 gennaio nello scontro diretto salvezza con il Latina: vincere sarà fondamentale per dare una boccata di ossigeno alla classifica dopo le due sconfitte consecutive contro Altamura e Monopoli, altri risultati aprirebbero scenari particolarmente preoccupanti.

