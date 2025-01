Cerignola, rammarico e consapevolezze. Ora il Giugliano

Neanche il tempo di rifiatare, in casa Cerignola è già clima partita. Ofantini in campo venerdì 17 gennaio alle 20:30 a Giugliano nella gara che inaugura la 23^giornata. Entra nel vivo un tour de force che proietta la squadra di Raffaele ad un doppio impegno esterno, vista la successiva trasferta di Potenza, in programma sabato 25 gennaio. Si riparte dalla consapevolezza di essere all’altezza dei top club, Avellino compreso, che ad inizio campionato sembravano così distanti, nonostante l’amarezza per un altro pareggio che sa di beffa. Ben nove i segni X, di cui cinque maturati da situazioni di vantaggio, statistica che spiega l’attuale divario di cinque lunghezze dalla vetta di una squadra bella, intensa e cosparsa di complimenti di vari addetti ai lavori. Dobbiamo imparare a “sporcarci” di più se vogliamo restare in alto, diceva mister Raffaele dopo il pari con l’Avellino.

Da una parte il rimpianto di un primato che potrebbe ulteriormente allontanarsi, dall’altra un terzo posto che rende merito al grande campionato, beffe comprese, condotto finora dal Cerignola, capace di valorizzare quasi tutti i tasselli della rosa, per ultimo il giovane Romano, classe 2005 lunedì sera schierato nei tre di difesa e capace di tener testa a giganti come Patierno e Panico.

In due gare il mercato ha già portato un gol, quello di Volpe, e un assist, di Achik a Messina, adesso spazio alle uscite: ufficiale la cessione di Gagliano al Rimini in prestito con diritto di riscatto, si cerca una soluzione anche per Parigini, Ingrosso intanto piace al Messina. In entrata sondaggio per Nicolao, esterno classe ’94 della Turris ed ex Foggia, complicata la pista legata al difensore del Bari Matino. Occhi attenti sull’argentino Thiago Capomaggio, fratello di Galo, difensore mancino classe 2000 nelle ultime ore approdato ufficialmente alla Reggina, nel Girone I di Serie D, dopo aver totalizzato cinque gol col Sant’Agata nel medesimo raggruppamento: il Cerignola potrebbe opzionarlo per la prossima stagione.

