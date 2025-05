Trinitapoli, malattie cardiovascolari: focus sulla prevenzione

Si è svolto a Trinitapoli il convegno “Abbiamo a cuore la salute dei nostri cittadini”, promosso dal Comune per sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, prima causa di morte al mondo. All’Auditorium dell’Assunta, esperti e istituzioni hanno ribadito l’importanza di uno stile di vita sano e di controlli regolari per ridurre i rischi. Un evento che ha messo al centro la prevenzione come strumento chiave per salvare vite e costruire una sanità più vicina ai cittadini.

