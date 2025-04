Trani, detenuto psichiatrico tenta di strangolare agente in carcere

Un agente di Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Trani è stato aggredito nella serata di ieri, lunedì 14 aprile, da un detenuto affetto da gravi disturbi psichiatrici. A renderlo noto è il Sappe (Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria), che ha denunciato l’ennesimo episodio di violenza ai danni del personale.

Secondo quanto riferito, il poliziotto sarebbe stato afferrato al collo e, svenuto, sarebbe caduto battendo la testa contro un cancello in ferro. L’impatto gli ha procurato una ferita giudicata guaribile in circa quindici giorni. Decisivo è stato l’intervento tempestivo dei colleghi che hanno evitato conseguenze peggiori.

«Se non fosse stato per il pronto intervento degli altri agenti oggi parleremmo di una tragedia – afferma Federico Pilagatti, segretario nazionale del Sappe -. Ci chiediamo se l’amministrazione penitenziaria stia aspettando che ci scappi il morto. I detenuti affetti da patologie psichiatriche devono essere trasferiti in strutture sanitarie adeguate, non possono restare nei penitenziari ordinari».

Il sindacato ha inoltre evidenziato la grave carenza di organico all’interno dell’istituto tranese, dove mancherebbero almeno 50 agenti per garantire i livelli minimi di sicurezza. «È urgente e necessario l’invio immediato di nuovo personale. La situazione è insostenibile e mette quotidianamente a rischio la vita degli agenti», conclude Pilagatti.

