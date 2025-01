Picerno, Cecere ad un passo dalla Nocerina

Tutti pazzi per Simone Cecere. Il calciatore del Picerno nelle ultime ore era finito nel mirino di diversi club di C e D. Nelle ultime ore, tuttavia, come anticipato nel corso della trasmissione ‘Il Salotto del Calcio’ su Antenna Sud, pare che la Nocerina abbia superato la concorrenza di tutti i pretendenti. Il calciatore potrebbe raggiungere la Campania già in giornata per chiudere l’accordo. Cecere si trasferirebbe a Nocera con la formula del prestito.

