Taranto, il nuovo diggì Zerbo presenta i piani per il futuro

Rinaldo Zerbo, nuovo direttore generale del Taranto, ha illustrato il suo piano per la gestione della squadra e il rilancio del settore giovanile. Tra le priorità immediate, Zerbo ha sottolineato la necessità di riorganizzare l’organigramma societario per favorire una sinergia tra la prima squadra e il vivaio.

L’obiettivo principale è garantire la permanenza nella categoria, concentrandosi esclusivamente sul gioco e sull’opportunità dei playout, senza dare troppa importanza alla classifica attuale. Zerbo ha però evidenziato l’esistenza di un “piano B” in caso di retrocessione, che prevede una gestione efficace del campionato in Serie D.

Un altro punto centrale del programma riguarda il rilancio del settore giovanile, considerato un patrimonio cruciale per il futuro del Taranto Calcio. Zerbo mira a valorizzare i giovani talenti locali per costruire una base solida e promettente per la società.

“L’obiettivo è provare a mantenere la categoria, ma soprattutto garantire un futuro al Taranto Calcio attraverso il lavoro sui giovani”, ha dichiarato il DG.

