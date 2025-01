Taranto, il tecnico Murgia: ‘Ho accettato perché mi piacciono le sfide’

Pino Murgia, nuovo allenatore del Taranto, ha accolto con determinazione la sfida di guidare il club in un momento così difficile, con la stagione ormai compromessa. Durante la sua presentazione, Murgia ha dichiarato di essere stato “attratto dal blasone e dalla storia del Taranto, caratterizzata da 70 anni di professionismo e 31 stagioni in Serie B”.

“Quando arriva una chiamata da un club così importante, non puoi dire di no. Ho preso subito l’aereo dalla Sardegna per essere qui,” ha affermato il tecnico.

Murgia ha definito il suo percorso da allenatore come una continua ricerca di sfide e ha promesso di trasmettere entusiasmo e determinazione alla squadra, a partire dal prossimo impegno contro il Trapani. Ha sottolineato l’importanza di rispettare la storia del club e di motivare i giocatori attuali, nonostante le difficoltà legate all’impossibilità di fare nuovi acquisti.

“La storia del Taranto deve essere uno stimolo per tutti. Lavoreremo gara dopo gara per raggiungere il massimo possibile”, ha concluso Murgia, invitando squadra e tifosi a unirsi in questo percorso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author