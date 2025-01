Virtus Francavilla, ecco il bomber: è fatta per Maletic

Marko Maletic è un nuovo calciatore della Virtus Francavilla. Poco fa è arrivata la fumata bianca in un incontro che si è tenuto tra Nardò e i biancazzurri, l’attaccante bosniaco ha risolto il contratto con i granata e già nel pomeriggio sarà alla corte di Antonio Rogazzo. Un colpo da novanta quello piazzato dal club del presidente Magrì, con un investimento anche piuttosto oneroso, pur di alzare il livello del reparto offensivo. Per il trentunenne cinque gol nelle 15 presenze in campionato con la maglia dei neretini. Si tratta di un trasferimento unico, non ci sono scambi tra i due club (era un’ipotesi sulla quale si è lavorato): attesa a momenti l’ufficialità.

Questa la nota del Nardò: “L’AC Nardò COMUNICA la rescissione consensuale del contratto con l’attaccante Marko Maletic. Per lui 15 presenze e cinque goal in maglia granata. Grazie Marko per l’impegno dimostrato in questi mesi insieme. Ti auguriamo le migliori fortune per il prosieguo della tua carriera”.

