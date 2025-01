Altamura: piace Morrone, fatta per Onofrietti. Diversi club su Franco

La Team Altamura resta tra i club più attivi in questa fase di calciomercato. Dopo l’arrivo di Fran Ganfornina, i biancorossi starebbero pensando ad un altro rinforzo a centrocampo: tra i profili maggiormente seguiti quello del classe 2000 Biagio Morrone, mediano titolare della Turris. Sempre dai corallini arriverà Vincenzo Onofrietti, esterno classe 2005 di proprietà del Bari e pronto ad approdare sulla Murgia in prestito.

In uscita diverse sirene per Daniele Franco, tra i titolarissimi a centrocampo per mister Di Donato: sul trentenne mediano ci sarebbero gli occhi di diverse società, tra cui Potenza e Giugliano.

