Recupero Potenza – Benevento, cambia l’orario: si gioca alle 19

La Lega Pro, preso atto del Provvedimento del Sindaco della Città di Potenza – Ordinanza Sindacale n. 6/2025, dispone che che la gara Potenza-Benevento, valevole per il recupero della 22^giornata, abbia inizio alle ore 19:00 di martedì 21 gennaio, anziché alle ore 15:00.

La società Potenza Calcio, come comunicato nei giorni precedenti, ricorda agli spettatori che i tagliandi acquistati per la gara resteranno validi per il recupero della partita.

PROCEDURA DI RIMBORSO DEI TAGLIANDI ACQUISTATI PRESSO I PUNTI FISICI

Coloro che hanno acquistato i tagliandi della gara, presso i punti vendita fisici del circuito Go2, potranno esercitare il proprio diritto di rimborso recandosi presso il punto vendita in cui è stato effettuato l’acquisto del biglietto, rigorosamente in possesso del titolo d’ingresso da presentare all’esercente. Il rimborso non potrà essere emesso se richiesto in punti fisici differenti da quello in cui è stato acquistato inizialmente il tagliando. LE RICHIESTE DI RIMBORSO DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ENTRO LE ORE 13:00 DI VENERDI’ 17 GENNAIO 2025.

PROCEDURA DI RIMBORSO DEI TAGLIANDI ACQUISTATI ONLINE

I tagliandi acquistati online, tramite il sito Boxol (circuito Go2), potranno essere rimborsati inviando una mail all’indirizzo rimborsi@go2.it , formulando una richiesta di rimborso e allegando il file del biglietto. LE RICHIESTE DI RIMBORSO DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ENTRO LE ORE 13:00 DI VENERDI’ 17 GENNAIO 2025.

