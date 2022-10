Il Prefetto della provincia di Taranto, vista la nota Cat. A.4.2022/Digos del 26 settembre, in occasione della partita Taranto-Monopoli valevole per il 1^ turno di Coppa Italia Lega Pro in programma martedì 4 ottobre alle ore 17.30 allo stadio “Iacovone” di Taranto, ordina il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Bari.