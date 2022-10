BISCEGLIE – Ancora un successo, ancora un 1-0. Il Barletta batte il Bitonto grazie ad un autogol di Silletti e inanella la quarta vittoria consecutiva. Biancorossi al primo posto con la Cavese dopo cinque giornate.

Moduli confermati per i due allenatori, Loseto col 4-3-3 e Farina col 4-2-3-1. Prima occasione già dopo 60 secondi con i neroverdi che si affacciano dalle parti di Piersanti con la conclusione di Figliolia che si spegne sull’esterno della rete. Bitonto che cerca di rendersi pericoloso sui calci piazzati, ma il Barletta guadagna metri e cerca di farsi vedere in area avversaria. Per il primo tentativo bisogna aspettare però il 27′, con Russo che si accentra dalla sinistra ma calcia in modo impreciso. Al 32′ corner battuto rapidamente dal Bitonto, Maffei cerca di sorprendere Piersanti sul primo palo che risponde presente. Sull’angolo successivo, Riefolo impatta di testa in area piccola ma è ancora il numero uno biancorosso a metterci una pezza. Chance enorme per il Barletta invece al 40′, punizione di Vicedomini su cui non arriva Petta, palla che arriva a Milella che a sua volta non inquadra lo specchio. Ancora Barletta al 45, Lattanzio in progressione calcia rasoterra col sinistro ma il pallone sfila fuori. Il primo tempo è tutto qui, 0-0.

Ripresa che parte senza cambi e con un tentativo al volo di Russo al 49′, pallone debole e svirgolato. Risposta di Chiaradia su punizione al 54′, alta. Sono i biancorossi a massimizzare gli sforzi e al 77′ trovano il vantaggio: fiammata di Loiodice sulla destra, profondità per Russo che mette al centro e trova la deviazione di Silletti nella sua stessa porta. Il Bitonto accusa il colpo, il Barletta imbriglia la manovra e conserva il vantaggio fino al fischio finale senza subire nessun pericolo.

Quarta vittoria consecutiva e quarto 1-0 di fila per i biancorossi, che salgono a quota 12 punti e si issano al comando del girone H di Serie D insieme alla Cavese. Adesso al Puttilli c’è il Martina, mentre per il Bitonto è una domenica di rammarico.

BITONTO-BARLETTA 0-1

BITONTO (4-3-3): Petrarca; Riefolo, Silletti, Gomes, Chiaradia; Spinelli, Clemente (73′ Muscatiello), Mariani; Maffei (87′ Gianfreda), Palazzo, Figliolia (68′ Taurino). A disposizione: Figliola, Tangorre, Carullo, Ciafardini, Ungredda, Petrignani. All. Loseto.

BARLETTA (4-2-3-1): Piersanti; Milella (95′ Lavopa), Pollidori, Petta, Marangi; Vicedomini, Cafagna; Loiodice (87′ Visani), Russo (90′ Zaldua), Maccioni (64′ Rastelletti); Lattanzio (84′ Feola). A disposizione: Campisi, Cassatella, Mercorella, Nannola. All. Farina.

Marcatori: 77′ aut. Silletti (BT).

Ammoniti: Mariani (BI), Gomes (BI), Cafagna (BT), Marangi (BT).

Recupero: 1′ pt, 6′ st.