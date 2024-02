Taranto, Mongelli: ‘Anche FdI disposta a mandare a casa il sindaco’

“Il disastro del Centrosinistra tarantino, dal Pd al M5S a Con, sta raggiungendo livelli mai visti. Abbiamo assistito all’ennesima capriola del duo Bitetti-Fornaro di Con, la lista del presidente Emiliano, che annunciano di essere disponibili a dimettersi presso il notaio solo se ciò ha luogo entro il 24 febbraio”, dichiara Gianluca Mongelli, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia.

“È chiaro che i responsabili di questa crisi sono Melucci e i suoi sodali attuali ed ex, i quali, in questi anni, si sono completamente disinteressati delle sorti della città e l’hanno svenduta per tornaconto politico. Oggi il Centrosinistra vuole rifarsi una verginità dopo aver sostenuto Melucci e dopo averne decantato, in prosa e musica, le lodi”, prosegue Mongelli.

“Fratelli d’Italia, in questi anni, è stata sempre coerentemente all’opposizione di Melucci e della sua maggioranza e già una volta ha decretato lo scioglimento del consiglio comunale e la caduta dell’amministrazione Melucci. In questa legislatura, abbiamo sottoscritto già mozioni di sfiducia e siamo pronti a discuterle e votarle alla luce del sole in consiglio comunale. Chiariamo che se, al contempo, ci dovesse essere chiesto di condividere lo scioglimento presso un notaio, noi siamo pronti a farlo, ferme restando le chiare responsabilità del Pd, del M5S e di Con in merito al disastro della città”, conclude Mongelli.

