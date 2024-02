Taranto, Forza Italia: ‘Melucci a casa, votiamo a giugno 2024’

“L’amministrazione Melucci sta provocando enormi danni alla città di Taranto, tra mal di pancia nella pseudo maggioranza e assenza di visione politica per il futuro. Perciò, per serietà e senso di responsabilità, chiediamo a tutti i consiglieri comunali di condividere con noi l’unico percorso davvero salutare per Taranto: depositiamo dal notaio le firme per mandare a casa questa maggioranza che sta paralizzando la città”. Così in una nota congiunta Vito Palma, coordinatore provinciale di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia, coordinatore cittadino e consigliere regionale, e Mimmo LardielLo, vice coordinatore vicario.

“Peraltro, l’ipotesi di una nuova mozione di sfiducia svilirebbe il risultato che auspichiamo: comporterebbe, se approvata, il commissariamento di Taranto per un anno e mezzo, mentre per votare a giugno è necessario sfiduciare l’amministrazione comunale entro il 24 febbraio. Ergo, solo il deposito delle firme dal notaio garantirebbe votazioni a giugno senza creare ulteriori disagi ai cittadini”.

”Invitiamo, quindi, tutti i consiglieri che non condividono l’operato di questa amministrazione a condividere questa decisione per il bene di Taranto: sfiduciamo subito e con determinazione Melucci per dare alla città una guida seria con una maggioranza coesa e un programma per lo sviluppo del nostro territorio”, concludono.

