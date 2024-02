Martina Franca, operazione ‘alto impatto’ dei Carabinieri

Nell’ambito delle attività di controllo del territorio promosse dal Comando Provinciale di Taranto per contrastare il lavoro sommerso e prevenire reati legati alla sicurezza sul lavoro, i Carabinieri della Compagnia di Martina Franca, supportati dal Nucleo Ispettorato Lavoro di Taranto, hanno condotto un servizio straordinario il 16 febbraio 2024, mirato a un “alto impatto”.

Durante l’operazione, le forze dell’ordine hanno ispezionato due imprese commerciali locali, verificando sei lavoratori e segnalando alla procura jonica due imprenditori per violazioni al Testo Unico sulla salute, sicurezza e formazione dei lavoratori, alla prevenzione incendi e al controllo a distanza tramite impianti audiovisivi.

La prima impresa è stata sanzionata per mancata autorizzazione dell’installazione del sistema di videosorveglianza, mentre la seconda è stata colpita sia per la mancanza di autorizzazione del sistema di videosorveglianza che per omissioni nella formazione dei lavoratori, mancata visita medica preventiva, mancato aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e assenza di estintori e segnaletica antincendio.

Inoltre, sono state comminate sanzioni complessive per quasi 30.000,00 euro. Nel corso dei controlli sul territorio, diversi veicoli e individui sono stati ispezionati, rivelando 3 violazioni al Codice della Strada.

