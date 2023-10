Taranto: minaccia medico e tenta di aggredire agenti, arrestato

Un uomo di 53 anni, pregiudicato e assuntore di sostanze stupefacenti, è stato arrestato dalla Polizia per aver minacciato un medico del pronto soccorso dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto ed essersi scagliato contro gli agenti della squadra volante intervenuti sul posto.

L’uomo è andato in escandescenze quando il medico, al termine della visita, lo ha dimesso: lamentandosi di essere stato visitato superficialmente e non essere stato curato a dovere, si è rifiutato di lasciare il pronto soccorso aggredendo verbalmente il personale sanitario e minacciando lo stesso medico con un pezzo di lattina a forma di coltello. Il 53enne ha anche minacciato di farsi del male qualora non fosse stato sottoposto a un check up completo.

Quando i poliziotti sono arrivati al pronto soccorso e hanno tentato di convincerlo a lasciare l’ospedale, si è diretto verso le porte scorrevoli danneggiandole a testate. Completamente fuori controllo, forse a causa di una crisi di astinenza da sostanze stupefacenti, si è scagliato contro i poliziotti colpendoli con calci e pugni.

A quel punto, è stato bloccato e arrestato per minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ed è stato rinchiuso nel carcere di Taranto.

