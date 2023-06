Taranto: Medimex, si parte con il ‘Raffo Party D’Amare’

Si svolgerà martedì 13 giugno, a partire dalle ore 19 sulla terrazza di Lido Gandoli, a Taranto, il “Raffo Party D’Amare”, l’appuntamento esclusivo organizzato da Birra Raffo per aprire i sei giorni di eventi, concerti, mostre, workshop dell’edizione 2023 di Medimex. L’International Festival & Music Conference promosso da Regione Puglia e realizzato da Puglia Sounds e Teatro Pubblico Pugliese, avrà la birra più amata dai tarantini tra gli sponsor di rilievo della manifestazione, che ormai ha assunto connotati di internazionalità.

“Essere qui al Medimex per noi è molto di più di una semplice sponsorizzazione – ha spiegato Eleonora Letizia, Brand Manager di Raffo, nel corso della conferenza stampa di presentazione del Medimex svoltasi oggi al Teatro Fusco – Birra Raffo è parte della storia della città e da oltre 100 anni accompagna questa comunità in tutti i momenti salienti”.

A due passi della baia di Saturo, luogo di approdo di Falanto, il fondatore della città, Birra Raffo fonderà così insieme “Tradizione e modernità” con il suo “Raffo Party D’Amare” in cui sarà riproposto un concept caro ai tarantini. Durante i mitici anni 80, la città si è infatti caratterizzata nel sud Italia come luogo di grandi eventi musicali e concerti, capaci di intercettare la new wave della musica pop rock internazionale.

“A Taranto in quegli anni approdavano concerti rimasti nella storia, dai Siouxsie & The Banshees, ai New Order, passando per David Sylvian, David Byrne e i Simple Mind; anche allora si brindava con una Birra Raffo in questi eventi di portata internazionale. Lo racconta bene il video-mapping realizzato dal Medimex in collaborazione con Birra Raffo e Giochi del Mediterraneo, che dal 15 al 18 di giugno si potrà ammirare sulle mura del Castello Aragonese, a strapiombo sul canale navigabile. Un video attuale che racchiude, in un semplice brindisi di birra, una storia fatta di passione” commenta ancora la Brand Manager Eleonora Letizia.

