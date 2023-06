Bollani e Cacciapaglia star al festival diffuso del pianoforte

Il festival in bianco e nero che con i tasti annulla ogni differenza torna a celebrare in grande stile il re degli strumenti, al quale rende omaggio tra Puglia e Basilicata con un intenso programma al via il 21 giugno.

Un giorno scelto non a caso da Piano Lab che, in coincidenza con la «Festa della Musica», propone un emozionante recital di Leo Caligiuri nell’incantevole giardino di Palazzo Ridola, a Matera (ore 20.30, biglietti 10 euro).

Sarà il preludio a un’edizione con grandi ospiti che verrà scandita dallo «special event» di Stefano Bollani, atteso in versione «solo» il 22 agosto (ore 20.30) nel Fossato del Castello Aragonese di Otranto (biglietti 55 euro), e da altri appuntamenti di grande fascino, tra cui due concerti all’alba nella magica Riserva Naturale di Torre Guaceto, nei pressi di Carovigno, il 30 luglio (ore 5) con Roberto Cacciapaglia, pianista e compositore noto per i suoi album caratterizzati da un ricercato connubio di musica classica ed elettronica (biglietti 30 euro), e il 15 agosto (ore 5) con Roberto Esposito, uno dei grandi talenti della Puglia musicale (biglietti 30 euro).

Sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dalle amministrazioni ospitanti, oltre che dal main sponsor Mainò, da Steinway & Sons e Marangi Pianoforti, il festival tornerà con la due giorni di maratona pianistica «Suona con noi» aperta a chiunque, grandi del concertismo e semplici appassionati, iniziativa che si articolerà il 12 e il 13 agosto nel centro storico di Martina Franca.

Una «Festa della Musica» anche questa, attraverso un dialogo tra gli ottantotto tasti e le altre arti, momento caratterizzante il festival diffuso del pianoforte targato Ghironda, ideato da Giovanni Marangi e anche quest’anno diretto da Luca Ciammarughi, pianista di fama internazionale, giornalista musicale e conduttore radiofonico.

Dopo il concerto del 21 giugno di Leo Caligiuri, realizzato in collaborazione con il Comune di Matera e il Museo Nazionale, il festival propone un tour di serate pianistiche in alcune delle più belle località pugliesi, in particolare della Valle d’Itria. Si parte il 28 giugno (ore 20) nella Chiesa Madre di San Nicola di Cisternino con il recital di Roberto Dante (ingresso libero) e si prosegue il 30 giugno (ore 20) con la performance di Leonardo Colafelice nella Sala del Palazzo Ducale di Ceglie Messapica (biglietti 10 euro).

Il programma prevede, ancora, il 1° luglio (ore 20) l’esibizione di Cristina Di Lecce nella Chiesa di San Nicola a Locorotondo (ingresso libero), il 9 luglio (ore 19) il concerto di Mark Baldwin Harris nel bosco di Lamacoppa Piccola ad Ostuni (biglietti 15 euro), il 10 agosto (ore 20.30) il concerto danzato con Luca Ciammarughi e i ballerini Pablo Ezequiel Rizzo e Alessandra Cozzi nel Parco archeologico Rudiae di Lecce (biglietti 10 euro) e altri recital in via di definizione.

I biglietti dei concerti con ingresso a pagamento sono tutti in vendita sul circuito vivaticket. Info pianolab.me – 080.4301150.

