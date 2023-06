Taranto: Medimex 2023 parte con l’omaggio a Lou Reed

Prima giornata per Medimex, l’International Festival & Music Conference promosso da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese, in programma dal 13 al 18 giugno 2023 con un fitto programma di concerti, showcase, racconti, attività professionali, scuole di musica, mostre e presentazioni.



Mercoledì 14 maggio alle ore 18.00 inaugurazione (su invito ) della mostra Perfect Day: Lou Reed e la New York di Andy Warhol, visitabile dal 14 giugno al 9 luglio al MArTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto. A dieci anni dalla sua scomparsa, la mostra ripercorre la storia di Lou Reed, uno dei cantautori più crudi e al tempo stesso poetici che la scena musicale internazionale abbia mai conosciuto.

La mostra curata da ONO arte contemporanea, che rappresenta una anteprima nazionale, comprende 55 fotografie ed è una collettiva che include le opere di alcuni tra i più importanti fotografi internazionali, da Mick Rock a Steve Schapiro, da Nat Finkelstein a Stephen Shore, passando per Ronn Spencer, Adam Ritchie e Allan Tannenbaum. A concludere il percorso espositivo anche alcune prime edizioni originali degli album di Lou Reed e dei Velvet Underground provenienti dalla collezione di Alessandro Santamaria.

Alle 19.15 al MArTA in programma il Racconto Lou Reed Underground di velluto con Ernesto Assante, Gino Castaldo e Steve Hunter. Avanguardia e poesia, eccesso e passione, romanticismo e perdizione, ricerca e alternativa, rock e molto altro ancora… i Velvet Underground e Lou Reed hanno saputo mettere tutto questo in sintonia. Anzi, Lou Reed è riuscito a spostare l’equilibrio di tutti i fattori mettendo la musica, anzi l’arte, in una prospettiva del tutto inedita, cambiando se stesso e il proprio mondo.

Ripercorrere l’avventura di uno dei più grandi artisti del Novecento è un ottimo modo per fare tesoro della sua lezione per immaginare il futuro. Alle ore 20.30 a Spazioporto Nuova generazione Jazz con i live di Aldo di Caterino, Satoyama, Simone Basile Quintet, Michele Bonifati Emong, Daykoda. Nuova Generazione Jazz è il progetto promosso dall’Associazione I-Jazz, con il sostegno del MiC, per costruire nuove opportunità per il jazz italiano, e che prevede concerti nelle rassegne, nei club e nei festival di prestigiose istituzioni e città italiane ed europee: “Italian Jazz Days”, showcase annuali, residenze e progetti artistici.

Dal 2022 Nuova Generazione Jazz è parte di Constellations, progetto che coinvolge otto partner europei ed è finanziato dall’Unione Europea e sostenuto da MusicAire nell’ambito del programma Music Moves Europe. Infine alle ore 21.00 al Teatro Fusco Burt Bacharach. Il grande cuore della canzone con Ernesto Assante, Gino Castaldo e Simona Molinari.

La rivoluzione degli anni Sessanta è passata anche per le mani e la mente di Burt Bacharach, autore di uno dei più grandi canzonieri di tutti i tempi, innovatore inarrivabile, maestro di melodia, visionario sentimentale, musicista in grado di mettere insieme la grande tradizione del pop e spingerla, decisamente, verso il futuro. Raccontare la sua storia, con la collaborazione di una delle più grandi cantanti italiane di oggi, Simona Molinari, è un modo per rimettere in sintonia il cuore e la mente, con alcune delle più belle canzoni di tutti i tempi.

Anche quest’anno l’intera programmazione si potrà ascoltare su Radio Medimex, il broadcast ufficiale della manifestazione ideato e condotto dai giornalisti Michele Casella, Carlo Chicco e Corrado Minervini in onda sul sito medimex.it, sui canali social, sulle principali piattaforme digitali e sulle web radio iNext Radio, Radio Bachi, Binario2 e AltreMenti Labs del circuitoLuoghi Comuni, iniziativa delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI.

Modalità di accesso e programma dettagliato su medimex.it

Medimex è un progetto Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato con il Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, finanziato a valere sul POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 il futuro alla portata di tutti Asse VI Azione 6.8 realizzato nell’ambito dell’accordo tra Teatro Pubblico Pugliese e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione, in collaborazione con Assessorato alle Politiche Giovanili Regione Puglia/ARTI con il sostegno di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e con il contributo di Birra Raffo, birra ufficiale del Medimex, Taranto 2026 XX Giochi del Mediterraneo.

