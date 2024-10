Taranto, Mark Campbell in esclusiva su Antenna Sud

Mark Campbell, rappresentante dell’Apex Capital Global, fondo anglo-americano che ha rilevato in via preliminare il club da Massimo Giove, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva ad Antenna Sud in una puntata speciale di Rossoblu, in onda stasera, lunedì 21 ottobre. Appuntamento alle 23.00 sul canale 14 del digitale terrestre e in streaming su antennasud.com.

