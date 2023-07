Taranto Jazz Festival: Sul palco Raphael Gualazzi

Sabato 22 luglio, per la quarta edizione del TARANTO JAZZ FESTIVAL sul palco dell’Arena Villa Peripato uno dei più raffinati e credibili chansonnier italiani: Raphael Gualazzi.

In formazione trio con Anders Ulrich al contrabbasso e Gianluca Nanni alla batteria, Gualazzi è uno dei più creativi e sperimentatori jazzisti italiani, musicisti in grado di passare dal ragtime fino al jazz, al soul e al blues, senza dimenticare la canzone italiana di cui è stato protagonista in alcune memorabili edizioni del Festival di Sanremo.

Un concerto imperdibile in cui proporrà i suoi brani più celebri oltre a una ricercata selezione che spazia dal jazz/blues internazionale, oltre alle rivisitazioni di repertorio classico.

Ci sarà spazio anche per alcuni estratti dal suo ultimo album *“Bar del Sole” (uscito a giugno dello scorso anno) targato Sugar Music e co-prodotto da Vittorio Cosma, in cui Gualazzi reinterpreta alcuni classici e gemme del più brillante cantautorato italiano. Da poco è uscito in radio/streaming il suo ultimo singolo “Vivido Il Tramonto”.

In apertura, Germana Stella La Sorsa, cantante jazz nata a Taranto, da anni affermata a Londra. Autodefinitasi “jazzant-garde e storyteller italiana” Germana Stella La Sorsa si é rapidamente affermata nel panorma jazzistico inglese, abbattendo le convenzioni sia estetiche che musicali del jazz in un melting pot di stili ed esibendosi nei piú prestigiosi club londinesi, tra cui Ronnie Scott’s Jazz Club, Pizza Express Jazz Club Soho, The Spice of Life and The Vortex.

Il trasferimento a Londra ha ispirato l’artista a comporre nuovo materiale e questo impulso creativo l’ha portata alla composizione di gran parte della musica del suo album di debutto “Vapour”, rilasciato sotto l’etichetta inglese 33 Jazz Records nel Dicembre 2021. Nello stile e nella sua concezione, la musica è molto eclettica, oltrepassando i confini del genere ma intrisa di sonorità moderne con un cenno all’avanguardia. Supportata dalla charity inglese Help Musicians, La Sorsa sta lavorando al suo secondo lavoro in studio – in uscita all’inizio del 2024 – confermando il sodalizio con 33JazzRecords.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp