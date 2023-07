TARANTO – Domenica 23 luglio a partire dalle 19.00 il Palio sarà trasmesso in diretta su Antenna Sud, per quanti non avranno la possibilità di assistere personalmente alla competizione

About Author

Laura Milano Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp