La Giunta comunale di Martina Franca ha dato l’ok all’istituzione di un presidio della Polizia Locale nel centro storico. Sarà dislocato nel cuore della parte antica della città, in piazza Plebiscito nei locali – di proprietà del Comune – al piano terra della Torre dell’Orologio.

Con una delibera di indirizzo (n. 397 del 21 luglio 2023) la Giunta ha fornito gli input necessari all’istituzione al dirigente del Settore Patrimonio e al comandante della Polizia Locale.

“In ordine di tempo l’istituzione dell’ufficio della Polizia Locale è l’ultimo intervento importante per il centro storico delle ultime settimane – spiega il Sindaco Gianfranco Palmisano – dopo l’istituzione del tavolo permanente deliberata dal Consiglio Comunale il 14 luglio scorso e l’ordinanza da me adottata per sollecitare l’imbiancatura a calce degli immobili e ricordare ai residenti l’importante contributo che ognuno di noi può dare per valorizzare la bellezza del centro storico. Un invito a prendercene cura perché è il luogo in cui viviamo, la nostra casa comune. Il fil rouge che lega questi interventi è l’esigenza di tutelare e valorizzare la bellezza del nostro centro storico, luogo identitario per noi martinesi e luogo dell’anima per tanti che pur non essendo di Martina sono affascinati dalla sua unicità e dalla sua bellezza. Ma – sottolinea il Sindaco – l’ufficio della Polizia Locale risponde anche ad altre esigenze, quella di andare incontro a tanti cittadini che spesso si recando al comando della Polizia Locale in piazza d’Angiò per pratiche varie, le più frequenti delle quali il rilascio dei permessi ZTL e degli abbonamenti dei parcheggi. Infine, ma non ultime per importanza, le esigenze di sicurezza, infatti la presenza degli agenti rafforza la percezione della sicurezza e penso possa fungere da deterrente per prevenire atti vandalici contro il patrimonio pubblico e privato”.

