Fra le novità riguardanti il settore Lavori Pubblici, vi sono due nuovi progetti, rientranti nella misura Piccole Opere, uno riguarda lavori di efficientamento energetico del Palazzo Ducale (importo 130.000 euro) e l’altro sempre lavori di riqualificazione energetica e di manutenzione straordinaria del Palazzo Ducale (importo 331.796,00 euro). Entrambi sono giunti alla fase progettuale finale e prossimamente sarà disposta la gara per l’affidamento dei lavori. Tali interventi verranno finanziati sia con le economie rinvenienti dalle annualità precedenti (2020-2021-2022) sia con le risorse a valere sulle annualità 2023 e 2024.

In merito ai progetti di Piazza Sanità e Stadio Pergolo, sono stati confermati i 250.000,00 € previsti dal Fondo Opere Indifferibili 2023, per un totale di 500.000,00 €. Anche per il progetto della Biblioteca comunale sono stati confermati i 50.000,00 € aggiuntivi per la stessa motivazione. Sono importi pari al 10% del finanziamento iniziale ed assegnati per far fronte all’incremento dei costi dovuti al caro materiali.

Inoltre, per i progetti “Sanità” e “Pergolo” sono in via di chiusura le procedure di gara, invece per la Biblioteca comunale il progetto esecutivo è concluso e si sta avviando l’iter di convocazione della conferenza dei servizi.

Per la “Transizione Digitale” il progetto “Piattaforma Notifiche Digitali “ misura 1.4.5 si prevede a breve la stipula del contratto che consentirà al Comune di Martina di adottare il Servizio Notifiche Digitali della Pa “Send”. La nuova piattaforma realizzata da PagoPA consentirà di digitalizzare e semplificare la notificazione con valore legale degli atti amministrativi, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri di notifica per i cittadini.

Inoltre è stato chiesto un finanziamento inerente la misura M1C1I1.3.1. -“Piattaforma Digitale e Nazionale Dati” ed a breve verrà pubblicato il decreto che attesta il finanziamento per un importo di circa 30.000,00 euro.

“Facciamo il punto sugli interventi del PNRR mensilmente. Dei 21 complessivamente avviati nei diversi settori – spiega l’assessore al PNRR, il vicesindaco Nunzia Convertini – abbiamo portato a termine i lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico del centro servizi e dell’impianto illuminazione dello stadio Tursi, mentre l’iter degli altri progetti procede in maniera spedita e nel rispetto del cronoprogramma. Continuiamo a lavorare per utilizzare al meglio i fondi del PNRR che siamo riusciti ad ottenere, mi riferisco a opere pubbliche, servizi sociali, riqualificazione energetica, transizione ecologica e digitalizzazione dei servizi al pubblico. Lavorare cercando di avere obiettivi chiari e capacità progettuale ci hanno consentito di farci trovare pronti dalle opportunità offerte dal Piano grazie alle quali ci sarà possibile rigenerare alcuni quartieri e migliorarne la vivibilità, rendere più efficienti i servizi ai cittadini e attuare azioni di sostegno nei confronti dei soggetti fragili”.

