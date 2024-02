Taranto, il maltempo non ferma la Fiera del Mare, che raddoppia

Il maltempo annunciato per questo fine settimana non ferma la Fiera del Mare di Taranto. Cambia il programma e raddoppia per il fine settimana previsto. Restano invariati i convegni del 24 e 25 febbraio presso l’Area Conferenze del Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto. Mentre l’area espositiva, i talk, le iniziative culturali e artistiche programmate sulla Rotonda del Lungomare e le attività sportive ospitate presso la Lega Navale sono posticipati a sabato 2 e domenica 3 marzo.

Un appuntamento da vivere in piena sicurezza.

“La Fiera del Mare raddoppia! Vogliamo far vivere ai cittadini e ai turisti un evento indimenticabile e in piena sicurezza, consentendo la possibilità di svolgere attività in mare a pieno regime e la più ampia partecipazione – sono le parole dell’assessore a Sport, Turismo e Sviluppo Economico, Gianni Azzaro –. Per questo, a causa delle avverse condizioni meteo previste, abbiamo posticipato a sabato 2 e domenica 3 marzo l’apertura dell’area espositiva esterna della Fiera del Mare. Ci aspettano ben due weekend entusiasmanti”.

Il mare come cuore pulsante dell’economia e del turismo. L’atteso appuntamento con la Fiera del Mare di Taranto fa dunque il bis per due weekend consecutivi: sabato 24 e domenica 25 febbraio e anche sabato 2 e domenica 3 marzo nella suggestiva cornice della Rotonda del Lungomare. Con la partecipazione di oltre 40 espositori, tra cui istituzioni e aziende del settore, l’evento offrirà un’ampia area espositiva. Inoltre, non mancheranno talk show, eventi artistici e culturali che arricchiranno l’esperienza dei visitatori. Un appuntamento imperdibile,promosso e organizzato dal Comune di Taranto e dalla Regione Puglia, per celebrare il legame speciale della Città con il suo prezioso patrimonio marino.

I convegni nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto – Via Anfiteatro, 4

Resta invariato il convegno al centro della Fiera del Mare di Taranto , in programma il 24 febbraio , dalle ore 9.30, si terrà il Tavolo tecnico organizzato da Regione Puglia e Capitaneria di Porto, con la collaborazione del Comando Interregionale Marittimo Sud di Taranto, in preparazione della prima giornata regionale delle coste che si terrà il 10 aprile. Titolo del convegno “Tutela, cultura e tradizioni della costa e del mare. Valorizzazione dei siti e delle attività di interesse storico, artistico, archeologico, letterario e strumentale delle coste pugliesi e degli usi civici marittimi ”.

Mentre il 25 febbraio , a partire dalle ore 10, si susseguiranno i seguenti appuntamenti organizzati dal Comune di Taranto in collaborazione l’ Aps Taranto 25:

Presentazione del libro “ I giovani e il mare” , seguito dall’annuncio di una nuova iniziativa riguardante i talenti della scrittura e della fotografia;

Seminario “ Economia del mare, fra lavoro, sport e impresa ”.

Un ricco programma di eventi tra cultura, economia del mare, prove di vela e altri sport per due weekend

Sabato 2 e domenica 3 marzo: spettacoli acrobatici, concerti, subacquea e altri sport acquatici, giocoleria, clowneria.

Nel corso di entrambe le mattinie, la Lega Navale proporrà open day dedicato ai visitatori della Fiera. Sotto la guida di istruttori federali sarà possibile a tutti effettuare prove di vela, canoa, canoa polo, canottaggio, sub

Domenica 3 marzo

P resentazione del libro “Azzurro Mediterraneo” di e con Ester Cecere, ricercatrice presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Concerto dal vivo “Respiro Mediterraneo – Un mare di musica”.

Presentazione del corso di Laurea in Scienze delle produzioni e delle risorse del mare e la formazione sulla Blue Economy.

Fiera del Mare di Taranto, la storia

La prima edizione della Fiera del Mare di Taranto si svolse per la prima volta nel 1946: per un intero mese, dal 14 agosto al 14 settembre, assurgendo subito a evento di primario interesse nazionale, come dimostrato dalla visita del l’allora Capo dello Stato, Enrico De Nicola .

