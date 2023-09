Taranto: grosso albero cade nel centro di accoglienza

Paura a Taranto nel tardo pomeriggio di martedì 26 settembre. Un grosso albero è caduto all’interno del centro accoglienza di via Pupino, in pieno centro. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto la Polizia Locale di Taranto e i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona oltre a segare il grosso tronco per liberare l’area. L’albero potrebbe essere caduto per un cedimento, dal momento che la forza del vento in questo momento non è tale da provocare una crollo.

