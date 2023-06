Taranto: Giallo sui cuccioli di gatto trovati morti in un cortile

Macabra scoperta in via Salinella, a Taranto. All’interno di un cortile sono stati trovati quattro/cinque cuccioli di gatti morti. Sul posto Polizia Locale e Vigili del Fuoco che hanno consegnato i gattini senza vita a un’associazione animalista, che procederà all’autopsia per capire le cause che hanno provocato la morte. La pista più battuta, al momento, è quella dell’avvelenamento.

