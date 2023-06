TARANTO – Misterioso e grave episodio in Via Machiavelli, al quartiere Tamburi di Taranto. Una moto si sarebbe schiantata, prima contro un palo della segnaletica, poi è finita rovinosamente sull’asfalto. In sella viaggiavano due giovani, entrambi feriti, uno di questi è giunto in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale SS. Annunziata, per l’altro le condizioni sarebbero meno gravi. Quando sono giunti i soccorsi e gli agenti della Polizia Locale, però, non hanno trovato il motociclo sul posto, il mezzo sarebbe stato intercettato a poca distanza dal luogo del sinistro. Sono state avviate le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto, sarà necessario appurare sia la dinamica del grave sinistro che il giallo della motocicletta.

