ERCHIE – Scantinati allagati, abitazioni piene d’acqua, disagi in centro e in periferia. La bomba d’acqua abbattutasi nella tarda mattinata di oggi nell’entroterra brindisino ha creato particolari disagi ad Erchie, dove due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e del distaccamento di Francavilla Fontana sono state impegnate, per ore, a fronte delle numerose richieste e segnalazioni arrivate dai cittadini a causa del maltempo. La situazione, nel pomeriggio, è poi tornata alla normalità.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp