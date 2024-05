SS106, Perrini: ‘Servono interventi urgenti di messa in sicurezza’

“Dopo l’ennesimo incidente che si è registrato nella giornata di ieri (domenica 5 maggio, ndr), sulla Strada Statale 106, il tratto che è stato più volte negli anni interessato da sinistri portando alle cronache disastri nell’impatto fra diverse autovetture e, in molti casi, determinando decessi di automobilisti, ho sollecitato che venga discussa la richiesta di audizione in Commissione Trasporti su questa emergenza. Di fronte all’escalation di morti è quindi non più differibile avviare un tavolo tecnico per audire l’assessore ai Trasporti, Debora Ciliento; l’ingegnere dell’Anas, Vincenzo Marzi; Autostrade per l’Italia S.p.a.; il presidente del Comitato Strade Sicure, Vanni Caragnano; il presidente della Provincia di Taranto, i Sindaci del versante occidentale, per trovare soluzioni congiunte in attesa dell’intervento di completamento funzionale e messa in sicurezza della Strada Statale 106”. Lo afferma Renato Perrini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

