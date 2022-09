“Con la Gelbison abbiamo disonorato la maglia”. Non usa giri di parole Antonio Ferrara per descrivere la debacle di Pagani. L’esterno, ospite della trasmissione Rossoblù in onda su Antenna Sud Extra, ha aggiunto: “L’approccio è stato buono, ma nella ripresa siamo entrati male in campo. Dobbiamo subito cancellare questa gara e pensare alla prossima”.

IL FOGGIA – “È un derby, con una squadra in difficoltà come la nostra. Vogliamo riscattarci e cercare di portare a casa i tre punti. Stiamo vivendo un brutto periodo, ma dobbiamo uscirne al più presto, soprattutto per i tifosi. Capuano è uno degli allenatori più esperti della Serie C, sta dispensando consigli per superare questo momento. Il Taranto è una squadra giovane, con pochi calciatori d‘esperienza, ma il gruppo unito e si possono raggiungere i risultati sperati“.

CONDIZIONE FISICA – “Dopo aver saltato la prima partita per squalifica, ho rimediato una distorsione alla caviglia durante un’amichevole infrasettimanale. Adesso non sono al 100%, ma mi alleno duramente per tornare al massimo”.

CHAPI – Ferrara ha concluso spendendo elogi per il centrocampista ‘Chapi’ Romano, per il quale si attende solo l’annuncio ufficiale: “Chapi si è presentato bene, è tecnicamente dotato e può fare sia il mediano che la mezzala”.