Taranto, è fatta: Christian Travaglini è rossoblu

Christian Travaglini, esterno sinistro classe 2000 di proprietà del Cagliari, è un calciatore del Taranto. Si attende solo l’ufficialità, ma nella mattinata di mercoledì 10 febbraio ha sostenuto il suo primo allenamento agli ordini di Eziolino Capuano, che per la sfida casalinga con il Picerno potrà contare anche su di lui. Nato a Milano, nella prima parte della stagione ha indossato la maglia della Ternana prima di far rientro al Cagliari, che lo ha girato in prestito al club del presidente Giove. Cresciuto nel Varese, vanta esperienze anche Feralpisalò, Inveruno, Caronnese e due stagioni all’Olbia.

