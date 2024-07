Taranto, controlli contro immigrazione clandestina: 5 espulsi

La Polizia di Taranto ha intensificato i controlli per prevenire e reprimere l’immigrazione clandestina. Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha concentrato le sue attività nelle aree con una maggiore presenza di cittadini extracomunitari.

Recenti accertamenti su un cittadino gambiano di 30 anni, appena scarcerato, hanno rivelato numerosi precedenti penali a suo carico: porto d’armi, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale, oltre alla mancanza di documenti giustificativi della sua presenza in Italia. Al termine delle verifiche, l’uomo è stato trasferito al Centro di Permanenza di Bari, in attesa del rimpatrio.

Nella scorsa settimana, sono stati emessi altri quattro decreti di espulsione: uno a carico di una donna georgiana e tre nei confronti di soggetti provenienti dal Nord Africa, tutti irregolari sul territorio. Anche loro sono stati accompagnati al Centro di Permanenza di Bari.

Durante i controlli, sono stati identificati 38 extracomunitari, 15 dei quali con precedenti di polizia. Su questi sono in corso ulteriori accertamenti per verificare la loro regolarità in Italia.

