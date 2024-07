Scatta lo stato di agitazione alla Carlo Fiorino Hospital di Taranto

Errica Telmo, segretaria provinciale della UGL Salute di Taranto, ha annunciato l’avvio dello stato di agitazione alla Carlo Fiorino Hospital del gruppo Neuromed. Questo annuncio arriva dopo numerose richieste e comunicazioni all’amministratore delegato dell’ospedale, rimaste senza risposta positiva.

Da tempo, la segretaria di UGL Salute denuncia una grave carenza di personale infermieristico e OSS nella struttura un tempo nota come San Camillo. Le problematiche risalgono al periodo della pandemia di Covid-19, quando tutti i reparti di chirurgia furono accorpati in un unico piano, e quelli di medicina e pneumologia in un altro. Nonostante la fine della pandemia, la situazione è rimasta invariata, con gravi disagi per il personale e i pazienti. Oggi, la struttura accreditata per 90 posti letto su cinque piani, continua a ospitare vari reparti chirurgici nelle stesse stanze, in violazione delle normative di sicurezza e igiene.

Il personale infermieristico e OSS è sottoposto a condizioni di lavoro stressanti, che spesso sfociano in burnout, compromettendo la qualità dell’assistenza ai pazienti. La UGL Salute ha ripetutamente cercato di discutere e risolvere queste problematiche con l’azienda, senza ottenere collaborazione.

La situazione è divenuta insostenibile: nel terzo millennio, dove la sanità si avvale dell’intelligenza artificiale, è inaccettabile che aziende che operano con fondi pubblici sfruttino i lavoratori per incrementare i profitti. La salute dei cittadini e degli operatori sanitari ha un valore inestimabile, e lavorare in strutture private accreditate non autorizza a ignorare il malessere del personale.

La mancata risposta ai problemi sollevati dal sindacato evidenzia un disinteresse verso i lavoratori, definiti solo pochi anni fa “eroi nazionali”. Per questo motivo, la UGL Salute ha avviato il percorso di protesta, posizionando le proprie bandiere sulle strutture del gruppo e annunciando ulteriori azioni per garantire i diritti dei lavoratori e dei cittadini.

