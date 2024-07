Giochi del Mediterraneo, c’è il programma sportivo ufficiale

TARANTO – I Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre 2026, cominciano a prendere forma, a dare notizia e’ il commissario di Governo Massimo Ferrarese.

Infatti il Comitato Esecutivo Internazionale dei Giochi del Mediterraneo ha approvato all’unanimità il programma sportivo che prevede 29 discipline sportive e 30 sedi di gara. L’approvazione del programma sportivo rappresenta un passo fondamentale per la realizzazione dei Giochi del Mediterraneo 2026.

Queste le 29 discipline sportive, 24 sport individuali e 5 sport di squadra:

SPORT INDIVIDUALI:

– Nuoto, atletica, badminton, nuoto pinnato, tiro con l’arco, scherma, tiro a volo, Judo, Karate, taekwondo, Skate, tennis, tennis tavolo, vela, canoa, canottaggio, triathlon, wrestling, ginnastica, ciclismo, sport equestri/equitazione, pattinaggio, sollevamento pesi e boxe.

SPORT DI SQUADRA:

– Calcio

– Volley

– Pallanuoto

– Pallamano

– Basketball 3×3

“Un traguardo significativo e un passo concreto verso il successo – ha sottolineato il Commissario Ferrarese – e ci congratuliamo con il Direttore Generale Carlo Molfetta e con il team che in pochi mesi hanno raggiunto risultati concreti e che costituiscono un importante primo passo verso la realizzazione di un evento di grande portata” ha detto Ferrarese. “Continuiamo a lavorare con impegno- ha aggiunto il presidente- per realizzare Giochi che lascino un’eredità duratura e preziosa per Taranto e il suo territorio”.

I Giochi del Mediterraneo 2026 non saranno solo un evento sportivo di alto livello – ha continuato Ferrarese- ma anche un’occasione unica per lo sviluppo e la promozione del territorio tarantino. Le nuove infrastrutture create per i Giochi e quelle rinnovate lasceranno un’eredità tangibile per la città e la sua comunità. Inoltre, – ha concluso il presidente Ferrarese- i Giochi saranno una vetrina straordinaria per Taranto a livello internazionale, valorizzandone il ricco patrimonio culturale e la bellezza paesaggistica.



