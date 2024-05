Taranto, collisione tra auto e ambulanza con paziente a bordo

Un incidente stradale si è verificato a Taranto nella tarda mattinata di venerdì 10 maggio. Un’ambulanza in emergenza, con un paziente a bordo diretto verso l’ospedale, è rimasta coinvolta in una collisione a causa di una mancata di precedenza. La situazione si è verificata lungo Via Japigia: mentre l’ambulanza procedeva con la sirena accesa per garantire un trasporto rapido, è stata investita da un auto, una Renault Clio, che non avrebbe rispettato la precedenza. Il conducente della vettura è stato trasportato in ospedale da un’altra autoambulanza. Sul posto la Polizia Locale. (Foto Francesco Manfuso)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author