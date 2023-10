Taranto: Capuano, ‘Risultato non veritiero, il pari ci stava stretto’

(Di Anthony Carrano) Sconfitta che costa l’eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C per il Taranto di mister Capuano. Partita decisa ai rigori con Cianci e De Santis “colpevoli” di aver fallito l’appuntamento con il gol dagli undici metri. Al termine della gara il tecnico campano analizza il match disputato in terra lucana. “Si fa fatica a commentare una partita del genere. Abbiamo fatto un’ampia turnazione e a prescindere dal numero di palle gol create, sono contento anche della qualità del gioco espressa, siamo stati corti e stretti al cospetto di una buona squadra. Il risultato, togliendo i calci di rigore, non è veritiero. Se il primo tempo finiva 4-0 per noi non ci sarebbe stato nulla da dire. Abbiamo creato l’impossibile, anche nel secondo tempo con quella traversa di Kanoute. Ma il calcio è fatto anche da queste situazioni. Abbiamo onorato la Coppa giocando con una squadra diversa rispetto a quella di domenica”.

