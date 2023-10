Picerno: Longo, ‘Dopo il primo tempo meglio del Taranto’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Il Picerno supera il Taranto ai calci di rigore e stacca il pass per il secondo turno di Coppa Italia di Serie C. Al termine dell’incontro, il tecnico dei lucani, Emilio Longo, ha dichiarato: “Nel primo tempo siamo stati un po’ impacciati ed è stato appannaggio dei nostri avversari. Ciò, però, deriva anche da mie responsabilità, poiché ho scelto di schierare una formazione quasi interamente diversa rispetto alla scorsa partita e molti ragazzi erano all’esordio. Non è un alibi, ma puoi pagare queste situazioni. Verso la fine del primo tempo, tuttavia, la squadra è migliorata e abbiamo provato a dominare la gara“.

”Abbiamo trovato il gol del pari e il portiere avversario ha compiuto un’ottima parata su una conclusione di Santarcangelo. Abbiamo lasciato poco al Taranto e sono contento del modo in cui abbiamo interpretato la seconda metà di gioco. Anche nei tempi supplementari siamo stati bravi a mantenere le distanze e a non lasciar ripartire in contropiede la compagine ionica“, aggiunge Longo.

”Questa gara è stata utile anche per rivedere in campo Maiorino, il quale non è ancora in ottime condizioni, ma può far compiere il salto di qualità a questa squadra. Albadoro recuperato per il Crotone? Non so, se lo ritroveremo nel prossimo incontro, proveremo a recuperare anche chi ha giocato oggi. Sicuramente troveremo un Crotone più fresco, mentre noi abbiamo giocato un match alquanto dispendioso”.

