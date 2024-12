Taranto, Campbell porta la fideiussione: svolta in vista per il club

Mercoledì 4 dicembre Mark Campbell sarà a Taranto con la nuova fideiussione da presentare in Lega Pro, un passaggio decisivo per il futuro del club. Questo atto aprirà la strada alle nomine dirigenziali, con Francesco Ghelfi come direttore generale e il belga Nils Vanneste direttore sportivo, e darà il via al mercato di rafforzamento per una squadra costruita in fretta alla vigilia del campionato. L’obiettivo è chiaro fin da agosto: tentare il miracolo salvezza.

Fonti vicine alla nuova proprietà hanno espresso rammarico per la sconfitta di Biella contro la Juventus Next Gen, ma hanno assicurato che la difficile situazione di classifica non influirà sul percorso avviato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author