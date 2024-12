Monopoli-Avellino 1-1: al ‘Veneziani’ Yabre risponde a De Cristofaro

Decimo risultato utile consecutivo per il Monopoli. La squadra di Colombo, infatti, pareggia nel posticipo del monday night contro l’Avellino. Nonostante un avvio di gara coraggioso e determinato, i biancoverdi passano in svantaggio al 17′ grazie ad un gran gol di De Cristofaro. La reazione dei padroni di casa, però, non si fa attendere e gli sforzi vengono premiati al 37′, con la rete del pareggio ad opera di Yabre. Nella ripresa, l’ingresso di Russo anima gli attacchi irpini, i quali sfiorano il vantaggio con Patierno ma Vitale si dimostra provvidenziale.

LA CRONACA

90+6′ Termina qui il match. Al ‘Veneziani’, Monopoli-Avellino termina 1-1

90+6′ Cross di Cancellotti, Armellino stacca di testa in mezzo all’area avversaria ma il tiro risulta troppo facile per Vitale

90+4′ Ammonito Mutanda per fallo su Bulevardi

90′ Concessi 6 minuti di recupero

90′ Due sostituzioni nell’Avellino: dentro Mutanda e Campanile, fuori De Cristofaro e Gori

89′ Grandolfo ruba palla a Cionek e si invola verso la porta difesa da Iannarilli. Provvidenziale Cancellotti nell’arginare l’azione avversaria

85′ Miracolo di Vitale! Russo sfugge via a Viteritti, serve sul dischetto dell’area Patierno sulla cui conclusione a botta sicura compie un vero prodigio l’estremo difensore locale

82′ Ultimi due cambi nel Monopoli: Pace e Cristallo prendono il posto di Valenti e Yabre

80′ Cartellino giallo sventolato nei confronti di De Cristofaro

76′ Punizione di Russo bloccata in due tempi da Vitale

74′ Russo recupera un pallone sull’out destro ma il suo cross è respinto da Miceli

68′ Due sostituzioni per Colombo: Falzerano e Scipioni lasciano il posto a Bulevardi e Virgilio

67′ Il neo entrato Russo semina subito il panico nella retroguardia avversaria. Bravo Vitale ad opporsi alla conclusione ravvicinata del numero 10 campano; sulla ribattuta, tiro alto di Gori

65′ Doppio cambio nell’Avellino: fuori Redan e Sounas, dentro Rocca e Russo

63′ Scipioni ci prova dal limite dell’area, blocca Iannarilli

62′ Ammonito Angileri per fallo su Gori

62′ Tiro-cross di Grandolfo, smanaccia Iannarilli

61′ Cambio nell’Avellino: termina la partita di Rigione, al suo posto Cionek

58′ Ammonito Cancellotti per fallo su Yeboah

56′ Avvio di secondo tempo molto spezzettato, con diverse interruzioni. Rigione riceve ora i soccorsi dello staff medico irpino

54′ Ammonito Yeboah per fallo su Rigione

46′ Parte la ripresa. Nessun cambio all’intervallo

SECONDO TEMPO

45’+4′ Ancora manda le due squadre negli spogliatoi. Risultato di parità al ‘Veneziani’, con Yabre che risponde al gol di De Cristofaro

45′ Concessi quattro minuti di recupero

45′ Cross di Cancellotti, colpo di testa di Sounas parato agevolmente da Vitale

42′ Patierno viene servito in profondità ma il suo mancino viene deviato in angolo da Miceli. Il corner successivo viene respinto dalla difesa pugliese

41′ Ancora Monopoli pericoloso. Cross rasoterra di Scipioni che non trova la deviazione vincente di Yeboah per pochi centimetri

37′ PAREGGIO MONOPOLI! Primo gol stagionale di Yabre, il quale trafigge Iannarili con un mancino forte e preciso che si insacca alla sinistra dell’estremo difensore campano

32′ Cross di Viteritti dalla destra, Cancellotti mette in angolo. Sugli sviluppi del corner, Falzerano commette fallo su Rigione

30′ Reazione Monopoli: Armellino protegge male il pallone, Falzerano glielo sradica e serve Scipioni, il cui tiro viene respinto da De Cristofaro

24′ Gori calcia dal limite dell’area: Vitale blocca senza patemi

22′ Cambio nel Monopoli: Yeboah rileva l’infortunato Vazquez

21′ Problemi per Vazquez. Dopo uno scontro con Armellino, l’attaccante del Monopoli è costretto ad uscire in barella

17′ GOL AVELLINO! Armellino si incunea in area, serve Sounas il quale protegge il pallone. La sfera termina sui piedi di De Cristofaro che disegna una parabola imprendibile per Vitale.

15′ Ammonito il tecnico dell’Avellino Biancolino per proteste

5′ Conclusione dalla lunga distanza da parte di De Cristofaro. Vitale blocca comodamente

3′ Primo tiro del match. La conclusione da lontano di Falzerano termina sul fondo

2′ Monopoli in avanti: il cross di Viteritti, però, non trova Grandolfo

1′ Inizia il match. Primo possesso in favore dell’Avellino

PRIMO TEMPO

MONOPOLI-AVELLINO 1-1: 17′ De Cristofaro (A), 37′ Yabre (M)

MONOPOLI (3-5-2): Vitale 7; Viteritti 6, Miceli 6.5, Angileri 6; Valenti 6 (Dall’82’ Cristallo s.v.), Battocchio 6, Scipioni 6 (Dal 70′ Virgilio 6), Falzerano 6.5 (Dal 70′ Bulevardi 6), Yabre 7 (Dall82′ Pace s.v.); Vazquez s.v. (Dal 22′ Yeboah 5.5), Grandolfo 6.5. A disposizione: Garofani, Sibilano, Bizzotto, De Sena, Fazio, Selleri, Capozzi, De Risio, Ferrini, Cellamare, Bruschi. All. Colombo.

AVELLINO (4-3-1-2): Iannarilli 6; Cancellotti 6.5, Rigione 6.5 (Dal 61′ Cionek 5.5), Enrici 6, Frascatore 5.5; De Cristofaro 7 (Dal 90′ Mutanda s.v.), Armellino 6, Sounas 6(Dal 65′ Rocca 6); Redan 5.5 (Dal 65′ Russo 7); Patierno 6, Gori 6(Dal 90′ Campanile s.v.). A disposizione: Marson, Benedetti, Llano, Liotti, Toscano, Arzillo. All. Biancolino

ARBITRO: Andrea Ancora di Roma 1. ASSISTENTI: Michele Piatti di Como e Nicola Di Meo di Nichelino. QUARTO UFFICIALE: Lucio Felice Angelillo di Nola.

Angoli: 1-1

Recuperi: 4′, 6′

Ammoniti: Yeboah, Angileri (M), Cancellotti, De Cristofaro, Mutanda (A)

