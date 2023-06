Taranto: Attiva tassa soggiorno, Manzulli ‘Miglioreremo servizi’

Sarà applicata da oggi, 1 giugno 2023, l’imposta di soggiorno che l’amministrazione Melucci ha istituito a marzo scorso, secondo le modalità stabilite dal relativo regolamento e le tariffe approvate. Il Comune di Taranto ha fornito agli operatori del settore un software per la gestione dell’imposta, già disponibile on line all’indirizzo https://taranto.imposta- soggiorno.it/ , piattaforma attraverso la quale dovranno essere presentate le dichiarazioni periodiche.

«Un ringraziamento sincero a tutte le associazioni di categoria – le parole dell’assessore allo Sviluppo Economico Fabrizio Manzulli – ai singoli operatori, alla commissione consiliare Attività Produttive e al consiglio comunale per la collaborazione nella definizione del regolamento e delle tariffe, ma anche nella selezione delle esenzioni. La città di Taranto, negli ultimi anni, è diventata una meta del turismo nazionale e internazionale, i flussi pur rappresentando una risorsa significativa per l’indotto economico e l’economia cittadina, comportano tuttavia spese aggiuntive a carico del bilancio comunale, sia per l’erogazione di adeguati servizi pubblici locali, sia per la manutenzione complessiva del territorio, oltre che per la programmazione di un adeguato livello d’iniziative, manifestazioni e servizi di rilevanza turistica».

