Taranto: Scritta contro militari, Iaia ‘Gesto vile, non sottovalutare’

“Quello che è accaduto nella centralissima piazza Immacolata di Taranto, dove ignoti hanno imbrattato la pavimentazione con una scritta ‘Militari assassini’ è un gesto vile e inaccettabile. Questi devastatori, come se non bastasse, hanno anche gettato della vernice di colore rosso nella storica fontana. Siamo di fronte a dei veri e propri vandali che spero siano presto individuati e puniti dagli organi inquirenti”.

Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia e membro della Commissione bicamerale antimafia Giovanni Maiorano. “Minacce di questo tipo non intimoriscono e non fanno certamente paura a chi ogni giorno, con convinzione e spirito di servizio, lavora al servizio dello Stato per garantire la sicurezza di tutti i cittadini”, aggiunge Iaia.

“Esprimo piena solidarietà e vicinanza a tutti gli uomini e le donne in divisa di Taranto e provincia”. Per il deputato Dario Iaia, che è anche coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, “il messaggio della scritta ‘Militari assassini’ unito al colore rosso della vernice è inequivocabile e molto grave. Sono certo che le forze di Polizia, già al lavoro per risalire agli autori di tale azione, sapranno fornirci una risposta rapida a quanto accaduto”, continua Iaia.

“Non bisogna sottovalutare quanto accaduto anche perché siamo alla vigilia della Festa della Repubblica che l’intera Nazione rappresentata da Istituzioni e cittadini si prepara a festeggiare domani anche in una città strategica dal punto di vista militare sia per l’Italia che per l’intero mondo occidentale”, conclude.

