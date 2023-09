Taranto: assessore Ciraci sullo Iacovone, ‘Siamo in ansia come i tifosi’

A circa una settimana dal primo sopralluogo, reso possibile grazie al via libera da parte della Procura della Repubblica, i tecnici comunali continuano a lavorare affinché lo stadio “Erasmo Iacovone” torni fruibile.

«Ogni giorno abbiamo compiuto sopralluoghi e disposto attività perché viviamo le stesse ansie dei tifosi – ha dichiarato in una nota Cosimo Ciraci, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Taranto -. Purtroppo, l’impianto non sarà disponibile per la partita con l’Audace Cerignola di domenica prossima, lo comunicheremo ufficialmente alla società del Taranto, ma stiamo facendo anche l’impossibile affinché si torni a giocare dal successivo turno casalingo. Quel che è accaduto allo “Iacovone” è una ferita inferta alla comunità intera, siamo vicini al club perché conosciamo gli sforzi compiuti per affrontare questa stagione, ma siamo anche consapevoli che la soluzione non dipende solo dalla volontà dell’amministrazione. Ecco perché ci appelliamo al mondo dello sport, agli stessi tifosi, affinché in questo frangente si rinsaldi ancora di più il legame con la nostra squadra, con i nostri colori».

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp