Taranto: acquista cozze prive di tracciabilità, denunciato ristoratore

Due uomini, uno ristoratore, sono stati denunciati per commercio di sostanze alimentari nocive e frode in commercio.

Nei giorni scorsi, i poliziotti del Commissariato Borgo di Taranto hanno notato, nella zona della Discesa Vasto, un uomo che su un banchetto improvvisato era intento a confezionare in vaschette di plastica cozze sgusciate senza alcuna precauzione sanitaria.

Dopo qualche minuto ha lasciato il suo “banco di lavoro” ed è entrato in un ristorante del Borgo per consegnare al ristoratore una grossa busta di plastica con all’interno quanto preparato.

Immediato l’intervento dei poliziotti che erano lì a pochi metri. Durante l’ispezione, nella cucina del ristorante è stata trovata la busta di plastica appena ricevuta con all’interno le vaschette di cozze sgusciate, più altri due chili di cozze sfuse e oltre a un chilo di vongole, il tutto privo di qualsiasi documento che ne attestasse la tracciabilità e la provenienza.

Im mancanza della documentazione necessaria, i mitili sono stati sequestrati e successivamente distrutti. Il ristoratore e l’uomo che ha fornito tutta la merce, di cui non è stato in grado di fornire precise indicazioni, sono stati denunciati in stato di libertà per commercio di sostanza alimentari nocive e frode in commercio.

