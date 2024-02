Roma – Mi sento come un giocatore della squadra di Maradona che deve fare la finale di Champions, però Maradona non c’è più… Chiede aiuto a tutta la squadra e a tutta la curva. La squadra siamo noi, dice Tajani la curva sono i nostri elettori e Maradona è Silvio Berlusconi”. Non ancora eletto segretario, ma la partita è praticamente chiusa, Tajani punta a radicare l’immagine degli azzurri come forza solida, moderata ed europeista dentro la coalizione di governo. Obiettivo è raggiungere la percentuale del 10% alle europee e raddoppiare questo risultato alle prossime politiche. Giorgia Meloni in un videomessaggio ricorda “Berlusconi uomo straordinario, e sottolinea che Fi resta punto di riferimento”.

Nel suo discorso, il vicepremier tocca temi economici e politici. Il lavoro, la guerra Russia-Ucraina, così come quella israelo- palestinese. Poi la lotta alla mafia e le imminenti elezioni con un rinnovato appoggio al candidato Sardo, Truzzu così come per il Governatore della Basilicata, Bardi

