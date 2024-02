MANDURIA – Il Sindaco della Città del Primitivo, Gregorio Pecoraro, membro del Consiglio Provinciale di Taranto delegato all Edilizia Scolastica rinuncia alla sua delega e scrive al Presidente Rinaldo Melucci.

Qui di seguito, il testo della rinuncia .

Alla c.a. del

Presidente della Provincia di Taranto

RINALDO MELUCCI

rinaldo.melucci@provincia.ta.it

Carissimo Presidente,

Ti comunico la mia rinuncia alla Delega Edilizia Scolastica.

Come Sindaco e Consigliere Provinciale ho sempre agito con coerenza e trasparenza, valori che, per me, devono essere sempre presenti.

Sono stati due anni durante i quali ho cercato di dare il mio contributo per l’Ente Provincia.

Lo scenario politico è molto mutato ed essendo un Sindaco civico che si riconosce nell’area progressista la rinuncia della Delega diventa fondamentale.

Ti ringrazio per la stima e la fiducia che hai riposto nei miei confronti.

Tanti sono stati gli interventi sugli immobili scolastici nell’ultimo anno e tanto c’è ancora da fare.

Cari Saluti.

Manduria, 23 febbraio 2024.

Gregorio Pecoraro

