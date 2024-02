GROTTAGLIE – Rapina presso Goldbet, in via A. De Gaspare, lo scorso 18 fenbraio, ad opera di un soggetto incappucciato ed armato di bastone ha tentato di rapinare gli incassi presenti, ma è stato bloccato da tre soggetti su di un divano presente all’interno dell’attività.

Immediato l’intervento degli agenti del Commissariato di Polizia di Grottaglie che hanno prima perquisito l’autore del tentativo di rapina per poi trasferirlo nell’ auto di servizio

Dal racconto dei presenti, sarebbe emerso che il giovane incappucciato avrebbe minacciato di farsi consegnare gli incassi estraendo un martello dal giubbotto al fine di intimorire.

Il giovane, è stato posto in stato di arresto in regime di arresti domiciliari per il reato di tentata rapina aggravata

Laura Milano