Bari, palazzina a rischio crollo a Carrassi: venti famiglie sgomberate

BARI – A mettere in allarme gli abitanti dell’edificio sarebbe stato il cedimento dei pilastri. Paura in via Pinto, al quartiere Carrassi, in una palazzina situata all’incrocio tra via De Amicis e via De Robertis. Immediata la segnalazione e l’intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali. L’edificio è stato sgomberato dai residenti, venti famiglie che avrebbero già trovato un sistemazione in autonomia. Sarebbero state accertate lesioni su elementi strutturali. Lo sgombero è stato necessario per consentire le attività di messa in sicurezza e lavori di intervento manutentivo. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e tecnici comunali per le verifiche. Intanto nessun danno a persone è stato accertato e il Comune ha garantito assistenza con strutture comunali del Welfare. Nessuna criticità al momento per gli edifici circostanti. L’immobile è stato interdetto all’accesso e le aree sono state transennate

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author